طلب النجم أحمد الفريدي من نادي النصر الحصول على ورقة المخالصة النهائية رغم بقاء موسم واحد على نهاية عقده مع العالمي، إذ يسعى اللاعب لحسم مصيره مبكرا من خلال الانتقال لأحد الأندية في وقت لاحق، ووصل الفريدي لقناعة تامة بضرورة الرحيل من نادي النصر، والسعي لإنهاء مسيرته الاحترافية في أحد الأندية التي يجد فيها البيئة المناسبة له، وبذلك يلحق الفريدي بزميله المهاجم نايف هزازي الذي طلب هو الآخر رسميا منحه ورقة المخالصة النهائية للحصول على حريته، ومازال التفاوض مستمرا مع نادي النصر في هذا الشأن، وكان الفريدي وقع عقد انتقاله لنادي النصر لمدة أربع سنوات رسميا، مع الرئيس الحالي الأمير فيصل بن تركي، في منزله بالرياض، مقابل استلام اللاعب ستة ملايين ریال سنويًا، بعد فسخ عقده مع الاتحاد رغم انتقاله في صفقة قياسية عام 2012 للانضمام للعميد بلغت قيمتها سبعة ملايين ریال عن كل عام من الأعوام الأربعة. ولم يكمل اللاعب عقده مع الاتحاد رغم بقاء عامين وفق العقد المبرم بينهما.
يذكر أن أحمد الفريدي ولد في الـ29 من شهر يناير عام 1988 ،وكانت بداياته الكروية مع ناشئي فريق الأنصار، وحين كان يلعب بمسقط رأسه في المدينة المنورة خطفه فريق الهلال عام 2004 ،وحمل قميص الزعيم في درجتي الشباب والأولمبي وصعد للفريق الكروي الأول، ومنه إلى المنتخب السعودي الأول، وحصد العديد من البطولات مع الهلال، في تلك الفترة الاحترافية، وكان أحد ركائز الفريق الأساسية وفق “عكاظ”.
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