كشف سليمان إبراهيم، والد الطفلة شوق والتي اختطفت من داخل أحد الأسواق التجارية في حي النسيم بالرياض، تفاصيل الواقعة، نافياً ما تردّد عن طلب فدية لإطلاق سراحها.
وأوضح الوالد أنه ذهب إلى أحد الأسواق التجارية لشراء بعض الأغراض ومعه أولاده الثلاثة، ولم تكن زوجته معه، إلا أنه فوجئ أثناء انشغالهم بالتسوق، بفقدان الطفلة، ولم يعثروا عليها.
وأضاف أنه ذهب للبحث عن الطفلة، وبعد مرور ربع ساعة من البحث، لم يظهر لها أثر، فتوجّه، وفقًا لـ “سيدتي”، إلى إدارة المركز التجاري، الذي بدوره تابع تسجيلات الكاميرات المصوّرة لتظهر “شوق” وهي تذهب للجلوس على كرسي بجانب بوابة الخروج، ثم جاءت سيدة وجلست بجانبها، وكانت تحاول إقناع “شوق” بالخروج معها، إلا أنها رفضت في البداية.
وأشار إلى أن فيديو المراقبة أظهر أن المرأة دخلت عكس الاتجاه من عند “الكاشير” وذهبت لشراء عصير لها سريعاً، وأن “الكاشير” أخبرهم أن المرأة بدا عليها التوتر والارتباك لتخرج مسرعة ومعها العصير، وأعطته لشوق لتخرج بها من المركز التجاري.
وبين الأب أن ابنته تبلغ العامين وهي اجتماعية لا تخاف من الغرباء، ولا تدرك ما قد تتعرض له، لصغر سنها، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة، التي بدورها بدأت في عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى الجانية.
وناشد الأب أهل الخير معاونته بالبحث عنها، كما أنشأ نشطاء تويتر وسماً بعنوان (شوق_سليمان_ابراهيم) لسرعة تكثيف البحث عنها وإعادتها لأهلها، والقبض على الخاطفة.
#عاجل_سيدتي: والد #شوق_سليمان_ابراهيم في تسجيل صوتي حصري لـ #سيدتي عن تطورات قضية خطف ابنته في #الرياض#عاجل#أخبار#الرياض_الآن pic.twitter.com/gfKAoW0Wj5
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) ١٣ مايو، ٢٠١٧
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