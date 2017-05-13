يستعد برنامج الأمان الأسري لإطلاق مشروع لدعم المرأة المعنفة ومساعدتها للحصول على وظيفة، وذلك بعد تقديم الدعم المعنوي لها من قبل متخصصين عقب تعرضها للتعنيف، ومساعدتها لتتجاوز آثار التعنيف.
هذا ما كشفت عنه المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف، التي أوضحت أن المشروع يهدف لمساعدة المرأة المعرضة للعنف الأسري على تجاوز آثاره والتواصل مع المجتمع لتصل لمرحلة أكثر استقراراً وأمناً، مشيرة إلى المشروع المزمع إطلاقه يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وأضافت المنيف وفقاً لـ”عين اليوم”، أن المشروع يتضمن برنامج تدريب وإرشاد نفسي لمدة 8 أسابيع، بواقع يوم واحد كل أسبوع، ثم مساعدة جميع المستفيدات من المشروع عبر إرشادات أكاديمية ومهنية، وتمكينهن من اختيار المجال المهني المناسب لكل منهن، ما يسهم في تسهيل حصولهن على وظائف مناسبة، بهدف تحقيق حياة كريمة.
يذكر أن برنامج الأمان الأسري هو برنامج متخصص شامل لكل القطاعات أنشئ في العام 1426هـ ، ويهدف لحماية الأسرة وتعزيز أمنها وسلامتها وتماسكها، ويمثل حلقة الوصل بين الأسرة والجهات المعنية، ويعمل على تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي لتوفير بيئة أسرية آمنة.
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