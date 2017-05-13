تبرع نائب مدير الشؤون الثقافية للأندية والمنظمات الطلابية في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة بأمريكا بإحدى كليتيه لشقيقته، منهياً بذلك معاناتها الطويلة مع مرض الفشل الكلوي.
وخضع الدبلوماسي فيصل الشمري وشقيقته “عهود” لعمليتين جراحيتين ناجحتين بإحدى المستشفيات الأمريكية، لنقل إحدى كليتيه لها، ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فإن الشمري لا يزال بالمستشفى يتلقى العلاج.
وعبر الشمري عن سعادته بنجاح العملية وإنهاء معاناة شقيقته التي عانت لسنوات طويلة خلال خضوعها لعمليات الغسيل الكلوي الذي سبب لها الكثير من الآلام.
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