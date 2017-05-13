يطل علينا شهر البركات والرحمة فتهدأ به النفوس وتتهيأ القلوب والأجساد لصيامه وقيامه وتزداد قربا الى الله بالمزيد من العبادات .
وفي رمضان تزداد الألفة وتتقارب الأرحام بالوصل والزيارات وتجتهد المرأة بتقديم ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات وتحضرها بطرق عديدة متنوعة لتنعم أسرتها وضيوفها بإفطار شهي لذيذ كما تسعى المرأة لاستغلال وقتها في رمضان بإعداد أطباق سهلة قبل حلوله لتكسب الوقت وتقلل الجهد .
ومن أجل ذلك أعدت ونفذت عضو مجلس الإدارة الأستاذة/عبير العبودي دورة تدريبية مجانية تحت عنوان (الطبخ معنا أسهل وأمتع) عن إعداد قوائم الطعام في رمضان وكيفية تجهيز المفرزنات بالطرق الصحية والسليمة.
أهم محاور الورشة :
*كيف يكون الطبخ أسهل وامتع وأفضل .
*استشعار فضل الإطعام . * كيفية اختصار الوقت باعتماد أمرين :
-اختيار أصناف غير شاقة.
-الاستعانة بالطعام مسبق التحضير (المفرزنات).
* أساسيات الفرزنه :
-أن يكون الفريزر عال الجودة.
-استخدام علب أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق .
-عدم وضع المفرزنات مع مواد غذائية ذات روائح نفاذة .
-لبس القفاز وعدم لمس الأجبان أو اللحوم باليد مباشرة.
-مستوى نضج الطبخ يكون 75% للخضار و 90% للحوم .
-عدم الإكثار من الملح والبهارات.
-تجنب البيض السائل أو المقلي .
-استخدام خامات جودتها عالية.
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