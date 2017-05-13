كشف الإعلامي فياض الشمري، عن اتجاه إدارة نادي الهلال لمقاضاة الإعلامي عبدالرحمن الفلاج لوصفه جماهير النادي بـ”جمهور الباطل”، مؤكدا أن إدارة النادي تدرس تحريك شكوى ضد الإعلامي.
من جانبه، قال الناقد الرياضي، إبراهيم الجار الله، إنه يجب الأخذ على يد “الفلاج” وردعه، وملاحقته قانونيا، لأنه وصف الهلال بالوجه القبيح، وشارك في هاشتاغ “جمهور الباطل”.
يذكر أن “الفلاج”، كان قد غرد عقب ديربي الرياض والذي انتهى بفوز الهلال على النصر قائلا: “مشهد مؤلم لكل ما حدث هذه الليلة منذ أن احتل جمهور الباطل مدرج النصر حتى صافرة النهاية”، مضيفا: “لم أكن أتوقع هذا المشهد، ولم أتوقع أن يكون بهذه القسوة”.
وكان الإعلامي فهد الروقي قد خرج مؤخرًا من السجن بعد قضية رفعها ضده الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج