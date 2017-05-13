أعرب رئيس النادي الأهلي السابق، الأمير فهد بن خالد، عن سعادته الغامرة بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز على الفيصلي 3 ـ 0 في نصف نهائي المسابقة، متمنيا النجاح في تحقيق اللقب الغالي.
وقال رئيس الأهلي السابق في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “اللهم لك الحمد والشكر الف مبروك تأهل الملكي لنهائي الكاس وشرف السلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين وادعوالله ان يوفقنا بالبطولة”.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني افتتح الأهلي باب التسجيل عند الدقيقة 55 عن طريق اليوناني يوانيس فيتفا تزيديس، وسجل الهدفين الثاني والثالث اللاعب إسلام سراج عند الدقيقه 75 و 81.
وبهذا الفوز حجز الأهلي مقعد في المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبلة 19 مايو لينتظر خصمه من مباراة الغد التي تجمع كلأً من الهلال والتعاون.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج