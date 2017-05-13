أعربت الهيئة العامة للرياضة عن خالص الشكر والتقدير والامتنان للأجهزة الأمنية، نظير ما تؤديه من عمل وما تبذله من عمل وجهد كبيرين، في سبيل إنجاح كافة المناسبات والفعاليات الرياضية.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم السبت إن ما يقدمه رجال الأمن من جهود وتفانٍ في العمل ومهنية عالية في الأداء، ساهمت وتساهم بشكل دائم في تهيئة كل ما من شأنه إظهار المنافسات الرياضية بالصورة المناسبة لها، وبما يضمن سلامة وأمن الجماهير في الملاعب والمنشآت.
ونوَّهت الهيئة إلى ما تجده والاتحادات واللجان التابعة لها من تجاوب دائم وتنسيق مستمر من قبل الأجهزة الأمنية، للوصول إلى أعلى درجات التنظيم للمباريات والفعاليات الرياضية، وبما يحقق في كل عام المزيد من التكامل في الأدوار والمهام.
ويأتي بيان هيئة الرياضة عقبالبيان الذي أصدرته شرطة الرياض، رداً على امتعاض إدارة النصر من الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق مع الهلال، والتي شهدت تتويج الأخير ببطولة الدوري.وفق “أخبار 24”.
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