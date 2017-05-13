أقصى الأهلي مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف نظيف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة اليوم الجمعة، وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد جاءت عن طريق لاعبه اليوناني فيتفا عند الدقيقة 55، وإسلام سراج عند الدقيقة 75 و 81.
وبهذا الانتصار ينتظر الأهلي الفائز في لقاء الهلال والتعاون اليوم السبت.وفق “الرياض”.
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