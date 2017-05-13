أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حكماً بالسجن 3 سنوات والجلد والمنع من السفر، بعد إدانته بالاعتداء والضرب على والدته وسبها بألفاظ نابية، بالإضافة لتهديدها وتهديد شقيقه الأصغر بساطور وفأس.
وكانت الدوريات الأمنية، طبقاً لـ”عاجل”، باشرت بلاغاً من أحد المواطنين، أفاد أن ابنه اعتدى على والدته وهددها وهدد شقيقه الأصغر بساطور، ثم هرب من المنزل، ليقوم بضرب مقيم بزجاجة على رأسه ويعتدي على آخر حتى أفقده الوعي، قبل أن يقع في قبضة رجال الأمن وبحوزته حبوب مخدرة.
فيما أفادت والدة المعتدي أنها رأت من خلف الباب ابنها يحمل فأساً، مؤكدة أنه سبّها وتلفظ عليها بألفاظ نابية، فتم إحالته للمحاكمة وصدر بحقه الحكم المذكور.
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