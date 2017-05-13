طالب نائب رئيس الأهلي السابق، عبدالله البترجي، لاعبي الفريق الأهلاوي بتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ من أجل إسعاد الجماهير الوفية، مقدما التهنئة بعد الفوز على الفيصلي 3 ـ 0 في نصف نهائي المسابقة.
وقال البترجي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الف مبرووك الفوز والتأهل لنهائي كأس الملك.. أسأل الله التوفيق للاعبين بالمباراة الختامية وتحقيق الكأس وإسعاد الجماهير الوفية”.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني افتتح الأهلي باب التسجيل عند الدقيقة 55 عن طريق اليوناني يوانيس فيتفا تزيديس، وسجل الهدفين الثاني والثالث اللاعب إسلام سراج عند الدقيقه 75 و 81.
وبهذا الفوز حجز الأهلي مقعد في المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبلة 19 مايو لينتظر خصمه من مباراة الغد التي تجمع كلأً من الهلال والتعاون.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج