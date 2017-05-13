اتفق مهندسو وخبراء الطيران بعد إجراء العديد من الدراسات على اختيار اللون الأزرق لمقاعد الطائرات وأغطيتها، وللسجاد بالممرات، وذلك لاعتبارات معينة.
ويدرس المهندسون كافة التفاصيل الدقيقة عند تصميم الطائرات، ولا يقتصر على الأجزاء الأساسية للطائرة، بل يمتد للأشكال والأضواء والألوان المناسبة للمقصورات، وبما في ذلك المقاعد.
وأوضح مسؤولو شركة “بوينج”، أن اختيار اللون الأزرق جاء بعد دراسة أكدت أنه لون يمنح شعوراً بالهدوء، والقوة، والكفاءة، سواء للمسافرين أو طاقم الطائرة.
وأضافوا أن اللون الأزرق يعطي شعوراً بالنظافة والنقاء والعذوبة، وهي أمور تلقي بظلال إيجابية على الحالة المزاجية للمسافرين خلال الرحلات الجوية التي تتسبب في ضغوط للبعض.وفق “أخبار 24”.
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