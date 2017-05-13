تُعرض الدفعة الثانية من الأصول العقارية لتركة رجل الأعمال “صالح الراجحي”، في مزاد عصر اليوم السبت بقاعة ليلتي بمدينة جدة، وذلك لبيع المركز السعودي للأعمال، ومركز الأندلس “السحيلي”.
وتبلغ مساحة المركز السعودي للأعمال4.1 ألف م2، ويتكون من 14 طابقاً، وإلى جانبه أرض بصك مستقل مساحتها 5.2 ألف م2، وهي مستثمرة حالياً كموقف للسيارات وموقعهما عند تقاطع طريقي المدينة المنورة وأبو بكر الصديق.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز الأندلس “السحيلي” 9.5 ألف م2، وهو يقع على تقاطع طريق الأندلس مع شارع المعادي بالقرب من الواجهة البحرية والكورنيش وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
يذكر أنه تم خلال المزاد الأول للأصول العقارية لتركة “صالح الراجحي” الذي أقيم يوم السبت الماضي بيع 4 عقارات بقيمة 644 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
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