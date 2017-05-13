أكد مسؤول أمريكي كبير بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، مبيناً أن الصفقة قد تزيد لتصل في النهاية إلى 300 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وأشار المسؤول وفقاً لوكالة “رويترز” إلى أن هذه السلسلة من الصفقات في مراحلها الأخيرة، ويجري ترتيبها كي تتزامن مع زيارة الرئس دونالد ترامب للسعودية في 23 مايو الجاري.
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن حزمة الصفقات تشمل أسلحة أمريكية، وصيانة، وسفنا، والدفاع الجوي الصاروخي، والأمن البحري.
وأبان أنها تهدف إلى مساعدة المملكة على على تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات التي تواجهها.
وعلى جهة زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للرياض، قال المسؤول إن ترامب سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين بالمملكة، وجلسة منفصلة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وغداء مع نحو 56 قائد عربي ومسلم لبحث مكافحة التطرف وشن حملة على التمويل غير القانوني.
يشار إلى أن وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر لها الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تعمل على صفقات أسلحة للسعودية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات بعضها جديد والبعض الآخر قيد البحث قبل زيارة ترامب.
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