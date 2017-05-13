أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن علاقة بلاده بالمملكة قوية جداً منذ عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، ومشدداً على أن علاقته بولي العهد وولي ولي العهد متميزة للغاية ولا صحة لما يروجه البعض حول تدهور علاقته بالمملكة والمسؤولين السعوديين.
وروى الحريري موقفاً جمعه بالملك فهد بن عبدالعزيز قائلاً إنه عند بدء عمله بشركة “سعودي أوجيه” بالمملكة سنة 1992م لم يكن يتمكن من ترتيب لقاءات مع الوزراء والمسؤولين بسهولة، غير أنه ذات مرة قابل الملك فهد بالقصر الملكي ولم يكن الملك حينها يعرفه جيداً، فأخذه من يده وجلس معه وتناقشا سوياً عن أحوال والده الراحل الرئيس رفيق الحريري، حيث سهلت له تلك الجلسة أموراً كثيرة لاحقاً.
وفي السياق ذاته، أكد الحريري أن الملك عبدالله دعَّم فريق “14 آذار” في انتخابات عام 2009 رغم أن الكثيرين كانوا لا يتوقعون نجاحه، مبيناً أن الملك عبدالله التقاه عقب الانتخابات وقال له: “هناك الكثيرون أرادوا أن يشككوني فيك لكن ثقتي بك كانت في محلها”.
وكشف أنه تلقى في 7 مايو 2008 اتصالاً من الملك عبدالله حيث أخبره الأخير أن هناك خطراً عليك ويجب أن تخرج، مبيناً أنه رد عليه قائلاً: “سأخرج جثة ولن أترك أهلي ببيروت”.
وأبرز الحريري خلال اللقاء قلماً أهداه له الملك عبدالله، حيث كان يكتب شيئاً في إحدى الجلسات فقال له الملك عبدالله: “خذ هذا القلم هدية مني لك”.
ودحض الحريري مزاعم تدهور علاقته بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً ألا صحة لهذه المزاعم، ومبيناً أنها مجرد محاولات من خصومه السياسيين للتشكيك بعلاقاته الدولية وأنها نابعة من مصالح شخصية ومستمرة منذ عهد والده الراحل رفيق الحريري، وأنه يقابلها دائماً بالضحك والسخرية.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن علاقته بولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جيدة ومتميزة للغاية، مفنداً الشكوك التي يروج لها البعض حول وجود خصومة وقطيعة بينه وبين ولي ولي العهد، مؤكداً أنه يلتقيه كلما زار المملكة.
#سعد_الحريري_على_خليجية
السيد #سعد_الحريري يحكي قصة مع الملك #فهد_بن_عبدالعزيز رحمه اللهpic.twitter.com/vtyloj8LFf
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ مايو، ٢٠١٧
#سعد_الحريري_على_خليجية
هذا القلم أعطاني إياه #الملك_عبدالله_بن_عبدالعزيز رحمه الله هدية في أحد الجلساتpic.twitter.com/gEOGfRmfli
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ مايو، ٢٠١٧
#سعد_الحريري_على_خليجية
لم يكن أحد يؤمن أن فريق 14 آذار يمكن أن يكسب انتخابات 2009، لكن الملك عبدالله دعمناpic.twitter.com/mY2CD5x4zd
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ مايو، ٢٠١٧
#سعد_الحريري_على_خليجية
الأمير #محمد_بن_نايف خدم المملكة كثيرا وعلاقتنا تتسم بالاحترام المتبادل، وعلاقتي بالأمير#محمد_بن_سلمان مميزة جدا pic.twitter.com/w0T3vmFy3U
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ مايو، ٢٠١٧
#سعد_الحريري_على_خليجية
هناك محاولات لوضع شكوك حول علاقتي الطيبة مع الأمير #محمد_بن_سلمان والواقع أن هذه الشكوك غير موجودة pic.twitter.com/dG6Gx3bEsQ
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ مايو، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج