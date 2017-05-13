كشفت مصادر عن صدور توجيهات بمنع القبائل من إقامة حفلات خاصة لأبنائها من خريجي المعاهد والكليات العسكرية؛ احتفالاً بتخرجهم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن قرار المنع يأتي لكون تلك الاحتفالات قد تزيد من روح العصبية القبلية والمناطقية، مشيرة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت إقامة العديد من تلك الاحتفالات بقصد التباهي والظهور الإعلامي، على الرغم من أن الدولة تنظم احتفالات خاصة للخريجين ذات طابع وطني.
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