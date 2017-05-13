شهدت محافظة الطائف وما حولها هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشوارع، متسببةً في إعاقة سير الحركة المرورية بالقرب من الأودية وتعرض بعض المنازل والمركبات إلى الغرق، فيما واصلت فرق الدفاع المني عمليات الإنقاذ للعالقين في السيول.
وأظهر فيديو وصور متداولة، جريان مياه السيول بالأودية وصولاً للطرق وبالقرب من المنازل، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية، وسط تحرك فرق الدفاع المدني لإنقاذ العالقين في السيول.
وذكر شهود عيان أن الأمطار هطلت بغزارة على قرى عدة، كما سالت أودية الشواحط والشهران والقعرة ورخمات ومرتد، لافتين إلى أن الأمطار غمرت بعض المنازل بمركز الفيصلية.
وفق “أخبار 24”.
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