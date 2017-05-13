حذّر المركز الوطني للأمن الإلكتروني مساء أمس (الجمعة) من وصول فيروس الفدية “رانسوم وير”، الذي ضرب عشرات الدول حول العالم مؤخراً إلى المملكة، داعياً إلى إغلاق بعض المنافذ المتصلة بالإنترنت؛ لتجنب تضرر أجهزة الحاسوب بالفيروس الجديد.
وقال المركز: “إنه لاحظ انتشار فيروس فدية (Ransomware) للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، وينصح بإغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت (١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥)، إلى جانب تثبيت التحديث (MS17-010) من أجل إغلاق الثغرة المستغلة في هذا الهجوم”.
وكان فيروس إلكتروني جديد يحمل اسم “الفدية”، قد ضرب شبكات الكمبيوتر للشركات والبلديات في عشرات البلدان أمس الجمعة، معطلاً بذلك قرابة 45 ألف حاسوب آلي في قرابة 99 دولة من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالاً لإعادة تشغيل النظام.وفق “أخبار 24”.
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