أعلنت سفارة المملكة لدى باريس، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، منح المواطنين الفرنسيين تأشيرة الزيارة إلى المملكة تكون مدة صلاحيتها 4 سنوات، وذلك في إطار المعاملة بالمثل، نظراً لأن السلطات الفرنسية تمنح السعوديين تأشيرة لمدة 4 سنوات متعددة السفرات.
من جانبه، أوضح سفير المملكة في فرنسا الدكتور خالد العنقري أن القرار يأتي في إطار تعزيز العلاقات “الفرنكو سعودية”، لاسيما على الصعيدين العلمي والاقتصادي.وفق “أخبار 24”.
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