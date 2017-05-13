دشن الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية، مساء أمس (الجمعة) في جدة حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لعام 1438 هـ؛ للمرة العاشرة على التوالي.
وأكد ولي العهد أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل اعتزاز الوطن قيادة وشعباً، وستظل أسرهم وذووهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين وفاءً لهم.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء إبراهيم المحرج أن الحملة سيرت 68 شاحنة تمثل قافلة توزيع صدقات عن 278 شهيد واجب، بواقع 20 سلة عن كل شهيد، بإجمالي 5560 سلة غذائية.
وأضاف أن السلال تحتوي على المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن السلال ستوزع لمستحقيها من خلال 38 نقطة توزيع فرعي؛ لتصل إلى 428 نقطة وصول نهائية في مختلف المدن والهجر في جميع مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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