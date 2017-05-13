أنقذت شجاعة شابين من مدينة سكاكا أمس (الجمعة)، أطفال إحدى العائلات التي تجاورهما بعد اشتعال النيران في منزلهم، حيث استجاب الشابان لصراخ الأطفال في منتصف الليل واقتحما النار لانتشالهم من إحدى الغرف المحتجزين فيها.
وذكرت مصادر أن الشابين أمجد ومحمد سلطان قدما عملاً بطولياً بقيامهما بتتبع صوت صراخ بعض الأطفال في منتصف الليل، ليتبين لهما اشتعال النيران في منزل جيرانهم وحصار الأطفال بداخله، مبينةً أنهما اقتحما النار وأخرجا الأطفال من الغرفة، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى بعد تعرض أحدهما لحالة إغماء.
بدوره أشاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش الرويلي، بشجاعة الشابين ودورهما في إنقاذ الأطفال، لافتاً إلى أنه عمل يستحق الشكر والثناء وأن مدير الدفاع المدني تواصل معهما هاتفياً؛ لتقديم الشكر لهما على شجاعتهما.وفق “أخبار 24”.
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