أكد العميد الركن أحمد الأسمري أن الشهيد العريف عبيد الشمراني كان أحد أبطال الحد الجنوبي الشجعان، لافتاً إلى أنه استشهد مقبل على العدو غير مدبر، مقدماً لذويه التعازي باسم وزير الدفاع وزملائه المرابطين.
وأجهش العميد الأسمري بالبكاء خلال الكلمة التي ألقاها في المقابر بعد انتهاء مراسم الدفن، لافتاً إلى أن جميع أبناء الوطن هم فداء للوطن وللدين.
وأدى جموع المصلين صلاة الجنازة على الشهيد الشمراني، بعد صلاة الظهر أول من أمس الخميس بجامع مركز تبالة شرق محافظة بيشة.
وفق “أخبار 24”.
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