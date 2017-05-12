كشف الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، أن قائد نادي النصر حسين عبدالغني لن يعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه سيستمر في الملاعب، ولكن مع فريق آخر غير النصر.
وقال الشمراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “آخر خبر.. حسين عبدالغني يؤكد لن أعتزل ولن استمر مع النصر……!!”.
ولاقت تغريدة الشمراني تفاعلا كبيرا من الجماهير الرياضية، خاصة بعد الأنباء التي ترددت بقوة في الساعات الماضية، وذكرت أن الإدارة النصراوية أبلغت حسين عبدالغني قائد الفريق بالبحث عن ناد آخر للعب له خلال الموسم المقبل، إن قرر استكمال مشواره مع كرة القدم.
هذا وكانت جماهير النصر قد أطلقت “هاشتاق” على تويتر بعنوان “اعتزال الخلوق حسين عبدالغني” قدمت من خلاله شكرها للاعب على مسيرته الكروية الرائعة التي قضاها مع العالمي، وأكدت أنه أحد أساطير الكرة السعودية، وصاحب إنجازات كثيرة.وفق “النادى”.
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