إحتفل اليوم لاعب وسط نادي الاتحاد السابق محمود عبد المنعم”كهربا”بخطوبته بشدوى الحضري ابنة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري ونادي وادي دجلة.
كهربا كان قد ارتبط في السابق بمذيعة مصرية شهرية ومن ثم انفصل عنها وخلال وجوده مع منتخب مصر أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الغابون، والتي فازت بها الكاميرون وحصل المنتخب المصري على مركز الوصيف، تقرب من حارس الزمالك والاهلي السابق الحضري الذي تولى حراسة مرمى المنتخب في البطولة.
وتوطدت العلاقة بين اللاعبين لتنتهي بعلاقة مصاهرة وارتباط بين كهربا و ونجلة الحضري.وفق “أخبار 24”.
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