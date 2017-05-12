أكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية في بيان لها اليوم (الجمعة) عدم صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور قيل إنها تخص إحباط الجهات الأمنية لعملية إرهابية في المنطقة.
وقال المتحدث بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي، إن ما تم تداوله لصور أشخاص ملثمين يرتدون الزِّي المدني في حالة تأهب لإطلاق النار على أنها صور إرهابيين؛ هو جزء من فرضية وتجربة نفذتها قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة العديد من الأجهزة الأمنية في المنطقة مؤخراً.
وأضاف متحدث الشرطة في البيان أن التجربة كانت بحضور وسائل الإعلام ومصرح بها من قبل الجهة المختصة ومنشورة عبر وكالة الأنباء الرسمية.وفق “أخبار 24”.
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