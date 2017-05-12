أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج نتائج جائزة التميز للنشاط الطلابي لهذا العام 1437 /1438هـ
حيث حصدت ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج (المركز الأول) للعام الثاني على التوالي على مستوى مدارس محافظتي الخرج والدلم
وبهذه المناسبة شكر قائد المدرسة الأستاذ /سعد بن محمد السبيعي جميع الطاقم الإداري والتعليمي وجميع الطلاب على هذا التميز ، وخص بالشكر مجلس النشاط الطلابي بالمدرسة على جهودهم المبذولة خلال العام الدراسي التي باءت بعد توفيق الله بحصد المركز الأول في جميع مجالات النشاط الطلابي.
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