أغلقت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 مكتبا للاستقدام مؤقتا.
جاء ذلك بعد نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من يناير حتى نهاية أبريل الماضي للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “إن الزيارات التفتيشية أسفرت عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء”.
وأضاف أن الوزارة عالجت نحو 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في نفس الفترة، مشيرا إلى استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.وفق “أخبار 24”.
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