بفضل الله أسلم اليوم في القسم النسائي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج ثلاث عاملات من الجنسية الفلبينية على يد كفيلتهن , وهذا بعد فضل الله بسبب حسن خلق وتعامل هذه الكفيلة مع عاملتها واهتمامها بدعوتهن للإسلام , والرحمة بهن والأكل معهن من صحن واحد , هذا وقد كان عدد اللواتي أسلمن على يديها سابقا من العاملات أربع عاملات ,
نسأل الله أن يكتب أجرها ويرفع قدرها , ونذكر الجميع أنه من خلال الواقع الدعوي لدعاة المكتب تبين أن أن سبب إسلام الكثير من الجاليات هو حسن التعامل مع المكفولين وعدم ظلمهم في حقوهم وحسن التعامل , وعلى العكس من ذلك فإن الظلم وغيره من التعامل السيء سبب في انتكاسة المسلمين في دينهم , فنحث الجميع على تقوى الله والدعوة إلى الإسلام بالرحمة والتعامل بما يمليه علينا هدي رسول الرحمة , والعدل مع المكفولين في حقوقهم .
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كفيلة سعودية يسلم على يديها سبع من العاملات
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بفضل الله أسلم اليوم في القسم النسائي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج ثلاث عاملات من الجنسية الفلبينية على يد كفيلتهن , وهذا بعد فضل الله بسبب حسن خلق وتعامل هذه الكفيلة مع عاملتها واهتمامها بدعوتهن للإسلام , والرحمة بهن والأكل معهن من صحن واحد , هذا وقد كان عدد اللواتي أسلمن على يديها سابقا من العاملات أربع عاملات ,
بفضل الله أسلم اليوم في القسم النسائي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج ثلاث عاملات من الجنسية الفلبينية على يد كفيلتهن , وهذا بعد فضل الله بسبب حسن خلق وتعامل هذه الكفيلة مع عاملتها واهتمامها بدعوتهن للإسلام , والرحمة بهن والأكل معهن من صحن واحد , هذا وقد كان عدد اللواتي أسلمن على يديها سابقا من العاملات أربع عاملات ,
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