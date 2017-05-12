نفى الشيخ عائض القرني تغريدة منسوبة له تتضمن مطالبته بمحاكمة الأشخاص الذين رفضوا ترديد السلام الوطني السعودي أثناء حفل تخريج بجامعة شقراء بحضور أمير الرياض، معلناً رفعه دعوى قضائية ضد صاحب الحساب الذي نشر التغريدة المذكورة.
وكان حساب مزيَّف يحمل اسم الشيخ القرني قال في تغريدة: “الروافض لا دين ولا وطنية، طرده لا يكفي أتمنى تقديمه للعدالة وإقامة شرع ربي عليه”.. ثم زيل التغريدة بوسم “طرد رافضي السلام الملكي”.
ونفى الشيخ التغريدة قائلاً: “ليس بصحيح ما نُسِب إليَّ من أني غردت بأن الروافض لا دين ولا وطنية وأني أطالب بتقديمهم للعدالة، ومن نسبها لي فهو كذاب”.
وأضاف: “الذي زوَّر عليَّ التغريدة هو صاحب حساب (دعوة)، وهو يزور عليَّ تغريدات وقد رفعت عليه قضيه لمحاكمته”.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اشتاط غضباً من امتناع بعض الحاضرين لحفل تخريج إحدى دفعات جامعة شقراء عن الوقوف أثناء عزف السلام الملكي، وطالبهم بمغادرة قاعة الاحتفال.وفق “أخبار 24”.
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