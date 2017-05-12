قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم (الجمعة)، إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر عدة قرارات بعد اطلاعه على مقطع الفيديو الذي يظهر تمزيق طلبة في مدرسة ابتدائية بتبوك لكتبهم الدراسية.
وأفاد بأن وزير التعليم وجّه بالإعفاء الفوري لمدير المدرسة من مهامه، وباستكمال التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من مشرفي المدرسة، وبتشكيل لجنة تربوية لدراسة هذه السلوكيات ووضع حلول جذرية لها، ورفع التوصيات المقترحة خلال أسبوعين.
وكان عدد من طلاب مدرسة ابتدائية بتبوك فقد مزقوا الكتب الدراسية في الشارع العام أمام المدرسة، وقاموا بالصراخ بأعلى أصواتهم، والاعتداء على السيارات العابرة، كما ظهر في مقطع متداول.وفق “أخبار 24”.
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