تناقل مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لجنازة حاشدة تخص شابا مصريا توفي بالكويت، بعد استجابة الآلاف لطلب والدته بتشييع جنازته؛ بسبب عدم وجود أقارب له في الكويت.
وأظهر المقطع المئات من المشيعين حضروا الجنازة، ذكر متداولو الفيديو أنه بمقبرة الصليبيخات وتخص شاباً مصرياً يدعى محمد أحمد حسن (25 عاماً) يقيم مع والدته في الكويت؛ لافتين إلى أن الحشود خرجوا في جنازته استجابة لتدوينة نشرها أحد الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نقل خلالها دعوة والدة الشاب المتوفى بالخروج في جنازته.
وفق “أخبار 24”.
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