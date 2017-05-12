أكد وزير المالية محمد الجدعان حرص مجلس الوزراء على مكافحة الفساد داخل الأجهزة الوزارية المختلفة، مبيناً أنه لا يستبعد أن تكون هناك المزيد من المحاسبة للوزراء في حال تقصيرهم.
وقال خلال حديثه في ملتقى الفرص والشباب في رؤية 2030 أمس الأول الأربعاء بمركز الملك سلمان للشباب إن كل وزير مسؤول عن مكافحة الفساد داخل جهازه الوزاري، وتفعيل وسائل المكافحة.
وأوضح فيما يتصل بزيادة الرسوم على عدد من الخدمات أن الدولة ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الأمن، والتعليم، والصحة مجاناً للجميع، غير أنها ليست ملزمة بتوفير الدعم للقادرين في الخدمات الأخرى كالكهرباء، والوقود.
وأضاف الجدعان أنه ليس من العدل تقديم الدولة الدعم والإعانة للقادرين وغير القادرين على السواء، مبيناً أن العدل في توفير الدعم للمحتاجين فقط.وفق “أخبار 24”.
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