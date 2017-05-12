روى الشيخ عائض بن عمر الرويس تفاصيل دخوله الحجرة النبوية إبان عهد الملك فيصل، كاشفاً عما وجده بداخلها.
وقال الشيخ الرويس إن الملك فيصل دخل الحجرة النبوية ووجد بها صناديق من الحديد مغلقة لا يُعرف ما بداخلها، ولما سأل عن محتوياتها؛ قِيل له إنها من عهد الأتراك ولا يعرفون ما بداخلها؛ فأمر بتشكيل لجنة لحصر محتويات الحجرة، ومنها الصندوقان.
وأضاف بحسب “العربية.نت” أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والمالية ومن ديوان المراقبة، حيث اُختير هو ليكون ممثلاً لوزارة المالية.
وأبان أن اللجنة دخلت الحجرة النبوية بعد صلاة العشاء، حيث تم قفل الأبواب وبدأ الجرد بحضور حراس الحجرة، كما شهد الجرد خبير مجوهرات، وتم إحضار سجلات لتحديد الآثار، واستمرت عملية الجرد مدة 15 يوماً.
وتابع أنهم عثروا في الصندوق الأول على سبائك من الذهب والمجوهرات، وعلى سلاسل من الفضة كانت تُعلق في المسجد الحرام وعلى الكعبة إضافةً لبعض الرسائل الخاصة بالرسول في الصندوق الثاني، مبيناً أنه تم العثور كذلك على حُلُي لابنة السلطان عبدالمجيد التي زارت المدينة ووضعت هذه الحُلُي كوقف للمتزوجات.
وكشف أنه عقب الانتهاء من الجرد تمت التوصية بـ: حفظ المجوهرات التي تختص بالمدينة بمتحف المدينة المنورة، وحفظ الآثار العامة بآثار وزارة المعارف (التعليم حالياً)، وتسليم المجوهرات والذهب والفضة لوزارة المالية ومؤسسة النقد حتى لا تكون عرضةً للنهب والسلب والسطو.
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