قالت صحيفة بريطانية إن شركة سعودية قدمت مبلغ 1.09 مليون يورو (قرابة 5 ملايين ريال سعودي) للاعب نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو، مقابل اتفاقية تتضمن جلسة تصوير مع منتجات الشركة.
وبحسب صحيفة “ميرور” فإن جلسة التصوير لم تتجاوز 4 ساعات ونصفا، لافتة إلى أن الواقعة تعود لعام 2013، مشيرة إلى أن الاتفاقية تضمنت كذلك استخدام صورة اللاعب للدعاية ليوم واحد.
كما تضمنت الاتفاقية التي أبرمتها الشركة أن يغرد اللاعب باسمها مرتين على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يوقع على خمسة قمصان.
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