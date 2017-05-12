كشفت مصادر قريبة من نادي الهلال، أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، رفض فكرة عودة الدولي ناصر الشمراني مهاجم الفريق الهلالي المعار إلى نادي العين الإماراتي هذا الموسم، إلى صفوف الفريق من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته الشهر الجاري.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن دياز طلب من إدارة النادي البحث عن مهاجم أجنبي لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، إذ أعلن في وقت سابق عن حاجته إلى مهاجم بديل للبرازيلي ليو.
وبحسب “الرياضية” نفسها، فإن إدارة النادي ناقشت عودة الشمراني الذي لم يجد الفرصة مع دياز للعب أساسيًا في هذا الموسم، ما دعاه إلى حزم حقائبه متجهًا إلى مدينة العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المدرب رفض الفكرة، متمسكًا برأيه في ضرورة وجود مهاجم أجنبي، مشيرًا خلال حديثه مع مسيري النادي، إلى أن الشمراني لن يلعب أساسيًا معه، ويحتاج إلى مهاجم بنوعية خاصة، سيتولى مهمة البحث عنه، كما تؤكد المصادر نفسها.
وعلى الرغم من أن دياز لم يجدد عقده مع نادي الهلال رسميًّا، إلا أن إدارة النادي طلبت منه أن يحسم موقفه من الكثير من اللاعبين المحليين والأجانب، إلى جانب المعارين، في إشارة صريحة إلى التوصل للتجديد بين الطرفين.
وينتظر أن تطلب إدارة نادي الهلال من ناصر الشمراني، البحث عن نادٍ آخر، في حال عدم تجديد عقده الاحترافي مع نادي العين.
وتبقى للشمراني مباراة محلية في الدوري الإماراتي مع فريقه، إلى جانب خوض مباراتين في الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا يومي 23 و30 مايو الجاري؛ لتنتهي بذلك فترة إعارته رسميًّا ويعود لينضم إلى المنتخب السعودي الأول في معسكره الخارجي، حيث يستعد للقاء أستراليا الشهر المقبل، ضمن منافسات التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 في روسيا.
إلى ذلك، لم يحدد العيناويون بعد إمكانية التجديد مع ناصر الشمراني، حيث ينتظرون رأي الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران ماميتش، ومن ثم يتحدد التجديد من عدمه. وتشير المصادر إلى أن المدرب يرغب في التعاقد مع مهاجم بديل عنه.
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