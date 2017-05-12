قام ولي أمر طالب بمدرسة رنة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة بيشة، بإركاب معلمين بسيارته الخاصة وتجاوز الضفة الأخرى من وادٍ أثناء جريان السيول بالطريق المؤدية إلى مدرستهم.
ورصد مقطع فيديو التقطه أحد المعلمين تجاوزهم للوادي وذهابهم للمدرسة، بعدما قطعوا الوادي الذي يجري نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
ويسلط المقطع الضوء على معاناة المعلمين والمعلمات وأهالي القرية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، حيث يطالبون بإنشاء جسور تربط منازلهم بالقرى والهجر بالمراكز والمحافظة، إذ يصبحون في موضع عزلة أثناء جريان السيول، وتتعرض حياتهم للخطر أثناء رحلتهم للمدرسة.
وفق “أخبار 24”.
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