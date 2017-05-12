كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أكثر من 600 ألف مواطن سجلوا في برنامج “مساند”، للحصول على عمالة منزلية.
وأوضحت الوزارة وفقا لـ”الحياة” أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة بلغت 605 مكاتب، فيما وصل عدد العمال المستفيدين من الموقع إلى 61.4 ألف عامل وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.
وأشارت إلى أن عدد متصفحي “مساند” وصل إلى حوالي عشرة ملايين متصفح، من سبع دول تم إطلاق النظام فيها، وتصدرت الرياض، وجدة، والدمام، أعلى المدن زيارة للموقع.
وأطلقت الوزارة برنامج “مساند” كنواة للتحول الإيجابي لخدمات الاستقدام، بهدف تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وحماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، وتوفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات.
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