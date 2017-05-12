قررت بلدية محافظة الخفجي في المنطقة الشرقية إلزام المسالخ بتركيب كاميرات وشاشات في صالة انتظار الزبائن؛ كي يتسنى لهم مراقبة عملية تجهيز ذبائحهم.
وقال رئيس بلدية الخفجي محمد الحميداني، وفقاً لصحيفة “اليوم”، إن البلدية ألزمت مشغل المسلخ في المحافظة بتركيب كاميرات وشاشات انتظار للزبائن، إضافة إلى تركيب شاشات رقمية إلكترونية؛ لتعريف الزبون بأرقام الذبائح.
وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة “940”، الخاصة بتقديم البلاغات، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ التابع للأمانة، عن طريق تطبيق “بلاغاتي” على الأجهزة الذكية.
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