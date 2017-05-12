علق الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض على مقطع الفيديو الذي أظهر استفزاز امرأة لطفلة بسبب أمها المريضة، مُتسببةً في انهيارها من شدة البكاء، وابدى حزنه الشديد من تصرف تلك المرأة.
وقال الكلباني في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “والله حرقت قلبي أنا حسبي الله عليها”.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر امرأة تسأل طفلة عن حال أمها المريضة٬ لتقوم باستفزازها إلى أن تنهار الطفلة باكية٬٬ فيما طالبت وزارة العمل بتزويدها بمعلومات عن المرأة.وفق “أخبار 24”.
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