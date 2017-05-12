أكد المدير العام لطب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي أن الطبيب الأجنبي ينتهي عقده مع الوزارة بمجرد أن يتقدم طبيب سعودي على وظيفته؛ حتى وإن لم تنته مدة عقده.
وأوضح أورفلي، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى عدم وجود توجيه للجهات المختصة بشأن معاملة الكوادر الصحية من الجنسيتين اليمنية والسورية بشكل خاص.
بدوره، نوه رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان سابقاً الدكتور محمد العبيداء إلى أن المملكة ستخرج نحو 2000 طبيب أسنان سنوياً وذلك من خلال 28 كلية طب أسنان.
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