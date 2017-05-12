تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على لص تخصص في سرقة المنازل عقب التقاطه بكاميرا مراقبة أثناء قيامه بسرقة منزل أحد المقيمين، حيث دل ارتدائه قميصاً رياضياً على التوصل إليه والقبض عليه في مسكنه بحي غليل.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن أحد المقيمين تقدم إلى الجهات الأمنية ببلاغ يفيد بسرقة 3 آلاف دولار وطقم ذهب وأجهزة حاسوب من منزله بحي النسيم، لافتةً إلى أن كاميرات المراقبة بالمنزل رصدت اللص وهو يرتدي قميصاً رياضياً وقبعة على رأسه.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية تشككت في قيام شخص بعينه بارتكاب الواقعة فقامت بمراقبته ليتضح ارتدائه نفس القميص الرياضي، موضحةً أنه انهار خلال التحقيق معه واعترف بارتكاب جريمته.
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