كشفت مصادر أن الجهات الأمنية قتلت مطلوبين اثنين ببلدة العوامية في القطيف، وليس مطلوباً واحداً كما ذكر سابقاً، خلال حمايتها الآليات التي تعمل على إزالة المباني القديمة والعشوائية بحي المسورة؛ للبدء في تطويره.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن القتيلين هما؛ المطلوب الأمني ضمن قائمة الـ 9 “فاضل حمادة”، و”علي عبدالعزيز” المتهم في قضية جنائية مرتبطة بالمطلوبين أمنياً، والمتورط كذلك في قتل المطلوب الأمني في قائمة الـ 23 محمد علي الفرج، إثر خلاف بينهما.
وأشارت إلى أن عدداً من المطلوبين أمنياً شنوا هجوماً استهدف آليات ومعدات إزالة المباني في الحي الذي يتخذه الإرهابيون وكراً لهم؛ حيث أطلقوا النار على المعدات، مضيفة أن الجهات الأمنية كانت متواجدة مع فرق الإزالة وتمكنت من التصدي لهم وتعقبهم وقتل اثنين منهم بعد محاصرتهم.
وكانت عملية الإزالة وهدم المباني القديمة بدأت منذ صباح أول من أمس الأربعاء بعد إخلاء الحي من جميع السكان، والانتهاء من عمليات الرفع المساحي والتثمين للعقارات الموجودة، البالغة 488 منزلاً.
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