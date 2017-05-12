أكد الأمير الوليد بن طلال أن المرحلة الأولى من مشروع برج جدة التابع لشركة جدة الاقتصادية ستنتهي بنهاية عام 2019، نافياً ما تم تداوله عن أن برج دبي المزمع إنشاؤه سيكون أطول من برج جدة، واصفاً برج دبي بأنه مجرد هيكل فقط.
وأوضح الوليد بن طلال، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الخميس في موقع البرج، أن برج جدة سيكون أطول برج في العالم، إذ سيبلغ طوله أكثر من كيلو متر، وسيضم 252 دوراً، وسيزن مليون طن، لافتاً إلى أن البرج سيكفي لتواجد 100 ألف شخص فيه.
وأشار، وفقاً لصحيفة “سبق”، إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 30 %، وأنه يهدف إلى استقطاب السياح بما يتواءم مع “رؤية 2030”.
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