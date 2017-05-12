عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم اجتماعها الأول يوم الخميس الموافق 15 / 8 / 1438 هـ في قاعة الوزارة بالإدارة برئاسة سعادة مدير التعليم الدكتور /عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ، وبحضور مساعدي مدير التعليم ومدير مكتب التعليم بالدلم وجميع أعضاء وعضوات اللجنة..
في بداية الاجتماع رحب الدكتور العبدالجبار بجميع أعضاء وعضوات اللجنة ، مؤكداً على أهمية اللجنة ودورها في تحديد أولويات العمل وتكامل الجهود لضمان جاهزية المدارس في مختلف النواحي. بعد ذلك عرض أمين اللجنة الأستاذ/عبدالرحمن الدوسري برنامج الاجتماع … وقد ناقش المجتمعون خطط الأقسام المعنية للاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ هـ كشؤون المباني، والأمن والسلامة المدرسية، والتجهيزات المدرسية، وشؤون المعلمين، والمقررات، والاختبارات والقبول، ومكتب التعليم بالدلم …واختتم الاجتماع بعدة توصيات أبرزها مايلي:
- يقوم التخطيط المدرسي بعرض تصور عن تشغيل المباني المدرسية الجديدة والروضات لدراسته من قبل أقسام الشؤون التعليمية واتخاذ القرار المناسب.
- التأكيد على استكمال أعمال الصيانة في المدارس وكذلك التكييف.
- إنهاء إجراءات تعيين الحراس الذين استكملوا مسوغات التعيين.
- تحديث بيانات المسؤولين عن استلام الكتب في المدارس خلال الإجازة الصيفية.
إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى ذات الصلة بالموضوعات المطروحة.
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