أعلنت إدارة التعليم بمحافطة الخرج ممثله بإدارة شؤون المعلمين عن البدء في استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ابتداءً من يوم الأربعاء 14 /8 / 1438هـ وحتى يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ.
هذا وقد اوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ ناصر بن علي غزواني بأن التقديم سيكون متاحًا لجميع المعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني عن طريق حساب المعلم/ ـة في النظام في الفترة المحددة بعد اختيار وتحديد المعلم/ـة لرغباته ، مبينًا بأن النظام سيقبل تسجيل عشرين رغبة لكل معلم/ـة
وأضافة مساعدة مدير شؤون المعلمين الأستاذة ليلة بنت سعد الشهراني بأن هذه الفترة هي للتقديم لحركة النقل الداخلي وتسجيل الرغبات والحذف والإضافة وأن النظام سيغلق في يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ ولا يمكن بعد هذا التاريخ إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة ، وبينت الشهراني أنه بالامكان الانسحاب عن الحركة وتعديل الرغبات خلال فترة فتح الرغبات علما أن طباعة الاستمارات بعد الاغلاق مباشرة ..
وأشار أ. ناصر بن علي غزواني بأن كل هذه الخطوات والإجراءات تحظى باهتمام ورعاية ومتابعة من قبل مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة وأن توجيهاتهما في ذلك واضحة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في راحة جميع المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي وبما يحقق المصلحة التعليمية.
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