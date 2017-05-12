في جو من الالفة والمحبة أقامت روضة ملتقى الريان الاهلية حفلها الختامي لعام ١٤٣٧-١٤٣٨ وتخرج الدفعة الاولى وذلك مساء يوم الخميس الموافق :١٤٣٨/٠٨/١٥ في قاعة دعوة الجاليات بالخرج .
حضر الحفل مجموعة من مشرفات قسم رياض الاطفال ومشرفات الاعلي والأجنبي ومجموعة من قائدات المدارس وأمهات اطفالنا الغاليات .
بدا الحفل بآيات من الذكر الحكيم تتلوها الطفلة غلا البقمي ثم بدأت فقرة ترحيبية من فصل الزهور من إشراف أ/ نورة القحطاني ثم فقرة انشودة I lOVE MOMMY و اللغة العربية من إشراف أ/ نورة الدوسري ثم فقرة أطفال الحضانة انشودة الوردة البيضاء من إشراف أ/ مريم السهلي وفاطمة الموسى ثم فقرة جنود الوطن من فصل البالونات والعصافير” اولاد” من إشراف أ: خلود الهزاع أ/ لطيفة الترفان وفقرة جيشنا المغوار فصل البالونات والعصافير” بنات” من إشراف أ: خلود الهزاع أ/ لطيفة الترفان ثم فقرة انشودة احلى أسرة فصل النجوم من إشراف لمى الجوير .
ثم عرض فيلم مصور لاطفال فصل النحلات مع انشودة لاتهدأ بل افراح من إشراف أ/ الهتون القويفلي ثم انشودة فصل الفراشات لأجل الهدايا من إشراف أ/ ندى المحسن ثم تمت المسيرة للخريجين الدفعة الاولى لاطفال الروضة وتقديمهم انشودة عن الام” كل لغات العالم ” فصل الزهور – الفراشات – النحلات – النجوم -العصافير” من إشراف المعلمات ” نورة القحطاني – لمى الجوير – الهتون القويفلي – لطيفة الترفان – ندى المحسن ” .
ثم قامت مالكة الروضة شروق القويفلي بتكريم القائدة :أ/ أسماء العيصان وبتكريم منسوبات الروضة من معلمات وإداريات ومتدربات وحضانات ومستخدمات وتم تكريم رعاة الحفل المنسقة فاطمة قيسي والأستاذة رحاب الزهراني اتيليه رف للتصميم والاناقة وخياطة الزِّي الموحد وتم تكريم الطفل المتميز بالحضور والانضباط واخير نشكر كل من ساهم في نجاح حفلنا ونشكر منسوبات روضتنا على جهودهم وتعاونهم معنا .
صرح بذلك مشرفة النشاط : مها الشملان
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