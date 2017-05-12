أقامت التوعية الإسلامية بثانوية ابن النفيس حفلا تكريميا لطلابها الفائزين على مستوى إدارة تعليم الخرج بحضور قائد المدرسة الأستاذ عقيل العنزي ومتابعة مسؤول التوعية الأستاذ عبدالعزيز الحمدان
وقدم الحفل الطالب صالح السحيباني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد العشري بعد ذلك ألقى الطالب بدر الغامدي كلمة التوعية وذكر فيها البرامج والأنشطة التي تم أقامتها
التوعية بعد ذلك تم تكريم الفائزين
ففي مسابقات تدبر
لحفظ القرآن الكريم
حقق الطالب
محمد مدحت العشري
المركز الأول
في حفظ القرآن الكريم كاملاً
كما حقق الطالب عبدالله ناصر
المركز الثالث في حفظ عشرون جزء
وحقق الطالب عبدالحميد المعلم
المركز الأول في حفظ عشرة أجزاء
وفاز الطالب المختار أمين
في مسابقة السيرة الفرع الثاني
المركز الثالث
وفي نهاية الحفل شكر قائد المدرسة الأستاذ عقيل العنزي القائمين على التوعية
وماتميزت به من برامج مما نتج عن ذلك فوز مجموعة من الطلاب في مسابقات إدارة التعليم
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