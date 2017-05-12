بارك تعليم الخرج للفائزين /ات بجائزة
أ. محمد بن عبدالرحمن العثمان للآداء التعليمي المتميزفئة المعلم /ــة في دورتها الثانية للعام الدراسي 1437-1438هـ
– فئة المعلم المتميز
المركز الأول :أ. مالك بن أحمد الشمراني من متوسطة أحد.
والمركز الثاني : أ.علي بن عبدالله العقيفي من ثانوية الأمير سلطان .
المركز الثالث : خميس بن محمد حسون من متوسطة الجامعة الأهلية .
– فئة المعلمة المتميزة
المركز الأول : أ.وفاء بنت محمد الهويشل الداود من الثانوية الرابعة
المركز الثاني : أ.إيمان عطية عبدالعزيز أحمد
من ابتدائية الجامعة الأهلية .
المركز الثالث : تم حجب الجائزة لعدم استيفاء المرشحات للمعايير والشروط المعتمدة للجائزة .
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