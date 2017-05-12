عبّر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عن غضبه من تصرف بعض الحاضرين لحفل تخريج إحدى دفعات جامعة شقراء أثناء عزف السلام الملكي.
وخاطب أمير الرياض الأشخاص الذين لم يقفوا ويظهروا احترامهم للسلام الملكي بقوله: “ألا تحترمون الوطن؟ الذي لا يحترم الوطن يغادر القاعة”.
يشار إلى أن السلام الملكي السعودي يعد أحد رموز المملكة العربية السعودية، ويُعزف في المناسبات الرسمية وعند حضور الشخصيات الملكية بواسطة فرقة عسكرية موسيقية، وقد يُبث مسجلاً في الاحتفالات التي تتم داخل الجامعات والمؤسسات الحكومية.
وفق “أخبار 24”.
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