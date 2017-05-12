صدت القوات السعودية المشتركة وطيران التحالف، صباح اليوم (الخميس)، هجوماً كبيراً للميليشيات الحوثية قبالة قريتي الدفينة والقرن بمنطقة جازان، وتمكنت من قتل ما لا يقل عن 40 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادي بارز كان يقود الهجوم.
وبحسب “العربية”، فقد بدأ الهجوم بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على مراكز حدودية، أثناء محاولة عناصر أخرى التسلل إلى داخل الحرم الحدودي بمساندة من عناصر أخرى تستقل مركبات عسكرية، واستمرت المعركة لمدة ساعتين.
وتمكنت المدفعية السعودية من تدمير منصات القذائف وأوكار عناصر الحوثيين التي كانت تطلقها، كما واجهت فرق راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى الحرم الحدودي، وقصفت طائرات التحالف المركبات العسكرية الحوثية.
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